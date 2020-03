Boston : Marcus Smart est guéri

Les bonnes nouvelles s’enchaînent du côté des joueurs NBA touchés par le coronavirus. Après Rudy Gobert (Utah), Donovan Mitchell (Utah) et Christian Wood (Detroit), c’est un quatrième joueur dont le contrôle positif avait officiellement été révélé, Marcus Smart, qui a annoncé qu’il était guéri. « Je suis guéri depuis deux jours, d’après le département de santé publique du Massachussetts. Merci pour vos pensées et prières, j’en fais de même pour tous les gens qui ont été touché par cette maladie. Restez en sécurité et restez unis – à part ! Je vous aime », a écrit dimanche sur Twitter le meneur (ou arrière) de Boston, âgé de 26 ans, qui tourne à 13,5 points, 4,8 passes et 3,8 rebonds cette saison dans une équipe actuellement classée troisième de la Conférence Est (43v-21d).