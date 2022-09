Bojan Bogdanovic transféré à Detroit !

C'est un transfert qui n'est pas une surprise tant on savait que le Jazz allait encore bouger prochainement, après avoir déjà échangé Rudy Gobert et Donovan Mitchell durant l'été. Bojan Bogdanovic, dont le nom circulait énormément dans les rumeurs depuis quelques jours, s'envole en effet vers Detroit et les Pistons envoient en échange Kelly Olynyk et Saben Lee.

Après trois bonnes saisons à Utah, l'ailier de 33 ans va venir renforcer une très jeune équipe de Detroit où son expérience et son adresse à 3-pts ne feront pas de mal. La saison passée, il tournait à 18.1 points de moyenne par match.

Pour le Jazz, les deux recrues sont moins séduisantes. Lee est un jeune joueur de 23 ans qui n'a encore pas montré grand-chose en NBA quand Olynyk, bien plus solide et fiable, est un intérieur d'expérience qui va connaître sa quatrième équipe en trois saisons seulement.