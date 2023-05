Bob Myers, directeur sportif des Warriors, réfléchit encore à son avenir

Il est l'architecte des belles années des Warriors depuis une décennie. Bob Myers est installé au poste de GM (General Manager, soit directeur sportif) de Golden State depuis 2012 et avec ses choix, il a changé l'histoire de la franchise et de la NBA. C'est lui qui a par exemple drafté Draymond Green, puis signé Andre Iguodala et nommé aussi Steve Kerr. Sans oublier l'énorme signature de Kevin Durant en 2016.

Il a même été élu deux fois dirigeant de l'année. C'est dire s'il est capital dans la réussite des champions 2022. Green l'avait d'ailleurs souligné en mars, expliquant que « si Bob vient me dire quelque chose, c’est parole d’évangile pour moi. Je l’écouterai ».

Sauf que Myers est désormais en fin de contrat cet été. Joe Lacob, le propriétaire du club, a déjà fait plusieurs offres à son dirigeant, qui a refusé de prolonger jusqu'à maintenant. D'après ESPN, Bob Myers va prendre quelques semaines avant de donner sa décision.

« Ce que je dirais aux fans, et ils n’aimeront pas ma réponse, c’est que je ne suis pas le sujet, c’est l’équipe qui doit se concentrer sur la poursuite de ce projet » avait-il déclaré avant la défaite dans le Game 6 contre les Lakers. « Il y aura un moment, lorsque la saison sera terminée, pour y penser, pour y réfléchir et voir comment cela se passe et comment je me sens. »