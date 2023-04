Blessé, Naz Reid va sans doute manquer la fin de saison

Précieux, efficace en peu de temps et spectaculaire avec ses gros dunks, Naz Reid s'est imposé cette saison comme une excellente option pour les Wolves quand il s'agit de remplacer Rudy Gobert. Il était monté en pression depuis le All-Star Game et tournait même à 19.3 points et 5 rebonds de moyenne depuis six matches.

Sauf que face aux Suns, le joueur a tenté un dunk et il est mal retombé. Il s'est ainsi fracturé le poignet gauche. Résultat ? Une opération et une absence estimée à six semaines ! Une bien mauvaise nouvelle pour le pivot comme pour les troupes de Chris Finch.

Il va donc manquer le « play-in » et le début des playoffs si les Wolves s'y qualifient bien sûr. Le joueur pourrait revenir, au mieux, si Minnesota rejoint la finale de conférence... Il y a donc de très grandes chances que sa saison 2022/2023 soit terminée.