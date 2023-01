Ben Simmons ne se trouve pas assez agressif

Peut-on être « trop » collectif dans le basket ? Ben Simmons aurait tendance à répondre que oui. Ses coéquipiers ? « Je les ai probablement trouvés trop souvent. J’ai probablement besoin d’y aller par moi-même, de me mettre en route, ce que je n’ai pas fait », regrette le joueur des Nets après la rencontre perdue face à Boston la nuit passée.

Rencontre durant laquelle, en plus de refuser un nouveau « lay-up », il a terminé avec une ligne de statistiques éloquente : 13 passes décisives, 9 rebonds et 2 interceptions mais pas le moindre point inscrit (0/3 aux tirs). Il n’est que le 18e joueur de l’histoire à enregistrer au moins 13 passes décisives sans scorer. Son propre coach Jacque Vaughn avait signé un match similaire en 2006, sans prendre le moindre tir, alors qu’il portait le maillot des Nets.

Cette faiblesse offensive ne joue pas en la faveur des Nets qui viennent de perdre Kevin Durant, et ses 30 points par match, pour plusieurs semaines. Comment Ben Simmons compte-t-il s’y prendre pour aider à compenser ? « En m’affirmant, en étant agressif et en sachant que mon équipe en a besoin. Je crois que je lâche trop souvent le ballon alors que je sais qui je suis, que je dois aller au cercle, marquer des paniers. Et cela va aussi aider mes coéquipiers à les faire avancer. »

Il y a du boulot car jusqu’ici, le gaucher affiche sa plus petite moyenne en carrière avec 7,5 points par match. Mais plutôt que de s’arrêter là-dessus, Jacque Vaughn pointe du doigt son influence sur l’autre côté du terrain : « Ce qui m’intéresse, c’est l’impact défensif que Ben doit avoir en l’absence de Kevin sur le terrain. Ben doit être capable de protéger le cercle, être capable d’être une force pour nous sur le plan défensif. Pour qu’on puisse jouer petit, avec trois arrières, et avoir des shooteurs autour. »