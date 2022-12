Battu par les Cavaliers, Giannis Antetokounmpo se méfie de cette équipe de Cleveland

Après deux victoires de Milwaukee lors des deux premiers duels, les Cavaliers ont enfin pris leur revanche sur les Bucks, malgré un Giannis Antetokounmpo à 45 points. Les champions 2021 n’ont pourtant jamais lâché la rencontre, et la troupe de l’Ohio était d’ailleurs fière d’avoir réussi à garder le contrôle du match (114-106) jusqu’au bout.

« Je pense que plus tôt dans la saison, nous aurions probablement perdu ce match » assurait ainsi Darius Garland. « Je pense que nous avons eu beaucoup de sang-froid. Nous savions qu’il fallait en gagner un dans cette série, et on s’était mis cette pression. La dernière fois que nous avions joué contre eux, c’était un peu comme si nous affrontions notre grand frère. Nous devons continuer à frapper, à nous battre du mieux possible face à cette équipe. Ils sont déjà passés par là et c’est ce que nous essayons de faire »

Giannis Antetokounmpo ne tarissait d’ailleurs pas d’éloge sur ces jeunes Cavaliers, ambitieux et affamés, comme l’étaient les Bucks il y a quelques saisons.

« Ils sont très, très dangereux… Ils ont de très bons joueurs et un très bon système. Ils défendent vraiment bien. S’ils restent en bonne santé, ce sera une équipe vraiment bonne. Je ne vois pas pourquoi ils ne se qualifieraient pas pour les playoffs pour y faire un beau parcours. En espérant que ce ne sera pas contre nous » lâchait le Grec.