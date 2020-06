Basket : Pau Gasol souhaite prolonger le plaisir

Une « Last Dance » en vue pour une légende européenne de la NBA ? C’est le souhait Pau Gasol, qui voudrait disputer une dernière saison au très haut niveau. Opéré du pied en mai 2019, l’Espagnol avait vu son contrat coupé par les Portland TrailBlazers en novembre dernier. Malgré une guérison ralentie par la crise sanitaire, le joueur de 39 ans semble être fin prêt à faire son retour sur les parquets. « Mon intention est de jouer une autre saison si le pied est OK, que ce soit en NBA ou en Europe. Une dernière saison avec les Lakers est attirante, terminer au Barça est attirant, mais vous devez voir les réelles possibilités et voir quelle situation serait la meilleure selon les circonstances du moment » a déclaré Gasol lors d’une interview accordée à l’agence de presse américaine Associated Press .

