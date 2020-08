Basket - NBA : Utah reprend sa marche en avant

NBA – SAISON REGULIERE

Mardi 04 Août 2020

Après deux défaites consécutives, Utah s'est relancé face à Memphis (124-115). En première période, le Jazz semblait pourtant en difficulté. Face à un étonnant Dillon Brooks (23 points), la franchise basée à Salt Lake City a compté jusqu'à 14 points de retard dans le deuxième quart-temps. Un retard qui a été grignoté au fil de la partie. Après la mi-temps, les coéquipiers de Donovan Mitchell (18 points, 7 rebonds, 6 passes décisives) n'ont plus été menés au score malgré le réveil d'un Ja Morant proche du double-double (20 points, 9 rebonds).Joe Ingles s'est notamment illustré avec 25 points. En fin de match, le Jazz a sanctionné le manque de profondeur de banc de Memphis. Le huitième de la conférence Ouest qui doit se battre pour une qualification en play-offs était notamment privé d'un Jaren Jackson Jr. blessé au genou.Dans ce match, Rudy Gobert a encore été costaud. Avec 21 points et 16 rebonds, le pivot français a terminé en double-double pour remporter son duel avec Jonas Valanciunas et mener sa franchise à la victoire. Ce succès permet à Utah de prendre provisoirement la quatrième place de la Conférence Ouest et met ainsi la pression sur Houston qui affronte les Lakers ce jeudi.– Memphis Grizzlies : 124-115>>> Rudy Gobert (UTAH) : 21 points à 7/7 aux tirs, 16 rebonds, 3 contres, 1 passe décisive, 2 interceptions en 37 minutesSan Antonio Spurs – Denver NuggetsWashington Wizards – Philadelphia 76ersLos Angeles Lakers – Oklahoma City ThunderOrlando Magic – Toronto RaptorsBoston Celtics – Brooklyn Nets