Basket - NBA : Un super Herro permet à Miami de refaire le break

Tyler Herro went off in Game 4 💪

♨️ 37 Pts

♨️ 6 Reb

♨️ 5-10 3-Pt FG

♨️ Youngest player on the court pic.twitter.com/feflUIx9Pw



— ESPN (@espn) September 24, 2020

Super Herro jusqu'au bout !



37 POINTS.

Jamais un Rookie du Heat n’avait mis autant de PTS dans un match de Playoffs. 😳



Tyler Herro l’a fait, en finales de conférence. Il est différent ce petit ! 🔥🔥



pic.twitter.com/vfifJioYmk



— First Team (@FirstTeam101) September 24, 2020



Perfect time to bring back this Tyler Herro gem from high school. 🔥

This kid is a KILLER



(🎥 @Ballislife)pic.twitter.com/uC0ZQvIzb3



— Hoop Central (@TheHoopCentral) September 24, 2020

NBA - PLAY-OFFS 2020 (A ORLANDO)

Finales de Conférence

Conférence Est

Boston Celtics (3) - Miami Heat (5) : 1-3

Encore un petit effort pour Miami., six ans après sa claque de 2014 (4-1) face aux San Antonio Spurs de Tony Parker. Les Floridiens, qui n'ont, avaient remporté les deux premières rencontres de la série, avant que les Celtics ne la relancent en s'imposant nettement lors du match 3 (117-106). Mercredi, Jimmy Butler (24 points, 9 rebonds) et ses coéquipiers ont refait le break. Agé de seulement 20 ans,Sans faire partie du cinq majeur,Intenable (14 sur 21 aux tirs), notamment à longue distance (5 sur 10 dans ce domaine mercredi), Herro s'est d'abord attelé à distancer les Celtics.Et quand ces derniers, dans le sillage notamment de Jayson Tatum (aucun point marqué en première mi-temps mais 28 à l'arrivée) et Jaylen Brown (21 points, 9 rebonds), sont revenus au contact de son équipe, en fin de match, le... Herro de cette rencontre s'est encore chargé de les refroidir.marquée notamment par le culot avec lequel il a déclenché un shoot improbable mais délicieux à plus de neuf mètres à quatre minutes du buzzer pour redonner huit longueurs d'avance aux siens.(le Heat n'en a manqué qu'un seul sur les six derniers tentés).L'ancien arrière vedette des Kentucky Wildcats, en université, a encore du chemin avant de marcher sur les traces du meneur légendaire des Lakers. Toutefois, Herro - premier rookie du Heat à marquer autant de points dans un match de play-offs - s'est fait un nom lors de ce match 4 de tous les records pour lui. Un nom qu'il n'a jamais aussi bien porté que mercredi.Match 1 - Boston -: 114-117 (ap)Match 2 - Boston -: 101-106Match 3 - Miami -: 106-117Match 4 -- Boston : 112-109Match 5 (si nécessaire) le 25 septembreMatch 6 (si nécessaire) le 27 septembreMatch 7 (si nécessaire) à déterminer