Basket - NBA : L'hommage de Young et Lillard, double-double pour Williamson

Après le décès brutal et tragique de Kobe Bryant survenu quelques heures avant le début des matchs, la NBA aurait pu bien évidemment s'abstenir de maintenir les rencontres au programme, même si beaucoup de joueurs ont estimé qu'il fallait jouer, parce que l'ancienne légende du la Ligue mort dimanche dans un crash d'hélicoptère aurait souhaité que la fête continue. Chacun se fera son opinion. Toujours est-il qu'avec le maintien des matchs au programme, la NBA a permis à toutes les équipes et salles concernées dimanche de rendre hommage au « Black Mamba ». Une minute de silence a ainsi été respectée sur les différents parquets, tandis que toutes les équipes ont ensuite volontairement laisser s'écouler les 24 secondes des deux premières possessions en hommage là aussi à celui qui avait effectué toute la seconde moitié de sa carrière extraordinaire avec le numéro 24 sur le dos. Sportivement, les stars du meilleur championnat de basket de la planète se sont bousculés également pour saluer le départ de l'étoile Bryant. Numéro 8 sur le dos (il porte habituellement le 11), comme le natif de Philadelphie à ses débuts en NBA, Trae Young a ainsi réussi un véritable festival lors de la large victoire d'Atlanta à Washington (152-133).

Lillard dans l'histoire

Le meneur des Hawks que la fille de Kobe Bryant décédée elle aussi dans l'accident Gianna (13 ans) considérait comme un modèle a inscrit 45 points, le tout en prenant 24 tirs (13 rentrés), dont un (réussi) du milieu du terrain, et délivré 14 passes pour permettre à son équipe de surclasser Bradley Beal, pourtant auteur de 40 points, et les siens. Le quintuple champion avec les Lakers aurait également beaucoup apprécié la performance de Damian Lillard. Le maître à jouer des Blazers s'est offert 50 points, trois jours après ses 47 inscrits contre Dallas, qui succédaient eux-mêmes à une performance ahurissante du numéro 0 face à Golden State (61 points). Il est ainsi devenu le premier joueur de Portland à aligner trois sorties à plus de 40 points. Zion Williamson ne présente pas encore un tel rythme de croisière. Toutefois, pour son troisième match uniquement depuis ses débuts (grandement retardés) en NBA, le nouveau petit prodige du basket américain a déjà compilé son premier double-double (21 points, 11 rebonds) dans la Ligue, dimanche face à Boston, permettant ainsi aux Pelicans de gifler les Celtics (123-108). Privé de James Harden, touché à une cuisse, Houston a rechuté, chez les Nuggets de Nikola Jokic (24 points, 12 rebonds, 11 passes) malgré les 32 points (12 rebonds, 2 passes) de Russell Westbrook. Un joueur dont était fan Bryant. Mais dimanche, c'était bien l'ancienne superstar du Thunder qui pleurait le « Black Mamba ». Comme toute la NBA.



NBA - SAISON REGULIERE

Dimanche 26 Janvier 2020

Denver Nuggets - Houston Rockets : 117-110

San Antonio Spurs - Toronto Raptors : 106-110

Atlanta Hawks - Washington Wizards : 152-133

>>> Stats de Ian Mahinmi (WAS) : 15 minutes, 8 points (1 sur 2 aux tirs), 3 rebonds, 1 passe, 1 contre, 1 ballon perdu, 1 faute



New Orleans Pelicans - Boston Celtics : 123-108

>>> Stats de Vincent Poirier (BOS) : 9 minutes, 2 points (1 sur 2 aux tirs), 3 rebonds, 1 contre, 1 faute



Memphis Grizzlies - Phoenix Suns : 114-109

>>> Stats d'Elie Okobo (PHO) : 7 minutes, 0 points (aucun tir), 1 rebond, 1 interception, 2 ballons perdus, 1 faute



Orlando Magic - Los Angeles Clippers : 97-112

>>> Stats d'Evan Fournier (ORL) : 30 minutes, 11 points (5 sur 19 aux tirs, dont 1 sur 8 à trois points), 2 rebonds, 3 passes, 1 contre, 1 interception, 3 fautes



New York Knicks - Brooklyn Nets : 110-97

>>> Stats de Frank Ntilikina (NYK) : 18 minutes, 11 points (5 sur 9 aux tirs, dont 1 sur 2 à trois points), 3 rebonds, 2 passes, 1 interception, 2 ballons perdus, 5 fautes

>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) : 3 minutes, 3 points (1 sur 2 aux tirs)



Portland Trail Blazers - Indiana Pacers : 139-129