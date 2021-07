Basket - NBA - Draft : Ayayi, Pons, Begarin, Sarr... Qui sont les quatre candidats français ?

Joël Ayayi

Yves Pons

Draft NBA 2021 : y’a du Français qui croise les doigts pour ce soir, zoom sur les candidats bleu blanc rouge https://t.co/FRQXycB6Ed

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 29, 2021

Juhann Begarin

Olivier Sarr

Si, sauf énorme surprise de dernière minute, les Detroit Pistons devraient utiliser leur première position pour attirer le Texan Cade Cunningham, quatre Français ont fait le choix de se présenter.. Si aucun d’entre-eux ne devraient se rapprocher de la septième position de Killian Hayes en 2020, alors sélectionné par les Detroit Pistons, ou de la huitième place de Frank Ntilikina en 2018, qui avait rejoint les New York Knicks, il est possible de voir le nom de certains d’entre-eux apparaître dès le premier tour.. Le Franco-Béninois, frère cadet de l’internationale française Valériane Vukosavljevic, évolue depuis 2017 avec les Gonzaga Bulldogs et n’est pas passé loin d’un record la saison passée. Invaincus en 31 matchs de saison universitaire puis lors de la « March Madness », Joël Ayayi et ses coéquipiers se sont inclinés en finale face aux Baylor Bears., ce qui lui permet d’être efficace au sein du collectif de son équipe, avec une capacité certaine à coulisser des deux côtés du terrain et une adresse au tir (12 points de moyenne par match).Joueur des Tennessee Volunteers, Yves Pons a également pris part à la « March Madness » cette année.Avec son gabarit (1,98m), le joueur de 22 ans a la capacité de convaincre plusieurs équipes en raison de son apport défensif très intéressant. Elu à deux reprises meilleur défenseur de l’année dans la conférence SEC,, la franchise de la capitale américaine ayant déjà accueilli le jeune joueur français pour effectuer des tests en amont de l’événement.Le seul joueur français évoluant encore dans l’Hexagone, au sein du Paris Basketball en Pro B, pourrait créer une petite sensation la saison prochaine si une franchise NBA l’accueille à l’issue de la Draft. En effet,A 19 ans, cet arrière issu des rangs de l’INSEP possède plusieurs cordes à son arc, ce qui pourrait pousser certaines franchises disposant de choix au deuxième tour à le sélectionner. Doté de qualités athlétiques au-dessus de la moyenne, associées à une polyvalence et à une efficacité redoutable sur les phases de transition,. Cette saison avec le club de la Capitale, le Guadeloupéen a tourné à 11,7 points, 3,5 rebonds et 2,9 passes en moyenne par match, des statistiques qui lui ont permis d’aider son équipe à obtenir sa montée dans l’élite du basketball professionnel français.Après trois saisons sous les couleurs de l’université de Wake Forest, Olivier Sarr a décidé de rejoindre les Kentucky Wildcats pour sa dernière année universitaire.Titulaire tout au long de la saison, le pivot de 22 ans n’a pas su améliorer ses statistiques au tir avec 10,8 points en moyenne par match contre 13,7 la saison précédente, ni au rebond avec une moyenne s’établissant à 5 par match. Toutefois, il est parvenu à progresser dans le secteur des tirs à trois points, passant 14,4% à 44,4% de réussite, ce qui est de bon augure pour un joueur évoluant au poste de pivot. Malgré tout,Ces quatre jeunes joueurs sont quatre chances supplémentaire de voir des Français intégrer la NBA, eux qui pourraient être rejoints à l’avenir par Victor Wenbanyama.