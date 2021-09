Basket - NBA : Doumbouya à Brooklyn avec Aldridge, qui sort de sa retraite

Upon formal completion of a buyout with the Detroit Pistons, center DeAndre Jordan intends to sign with the Los Angeles Lakers, sources tell ESPN. Jordan would have to first clear waivers to become a free agent.

Aldridge sort de sa retraite !



Again, Pistons plan is to negotiate a contract buyout with the DeAndre Jordan and allow him to become a free agent, sources tell ESPN. In that scenario, the Lakers will be a serious contender, sources tell ESPN. https://t.co/WjbY2ch41h

Deux ans après son arrivée en NBA, Sekou Doumbouya (20 ans, 2,03 m) change de maillot.L'ancien joueur de Poitier débarque chez les Nets en compagnie du pivot Jahlil Okafor et de plusieurs tours de draft dans le cadre de l'échange du pivot américain de Brooklyn DeAndre Jordan (33 ans, 2,11 m). Toutefois, ce dernier ne verra même pas le Michigan.En attendant de savoir s'il fera partie pour la saison à venir des plans de Steve Nash, le coach des Nets, à qui les deux premières années décevantes du joueur d'origine guinéenne n'ont probablement pas échappé,(36 ans, 2,11 m).L'ancien pivot des San Antonio Spurs qui avait annoncé en avril dernier qu'il mettait un terme à sa carrière en raison de problèmes cardiaques consécutifs à un match disputé face aux Lakers sous les couleurs de Brooklyn qu'il avait rejoint trois semaines plus tôt (« Même si je vais mieux maintenant, ce que j'ai ressenti cette nuit-là avec mon coeur est l'une des choses les plus effrayantes que j'aie vécues. Pendant quinze ans, j'ai mis le basket devant tout le reste, maintenant il est temps de placer ma santé et ma famille devant »)Aldridge, qui a notamment disputé sept All Star Game depuis ses débuts dans la Grande Ligue et est toujours à ce jour le meilleur rebondeur de l'histoire de Portland,, dont le contrat est terminé et qui n'a toujours pas trouvé de nouvel employeur pour le moment.