Basket - NBA : Boston chute à Toronto, Miami récupère la première place à l'Est

Memphis deuxième à l'Ouest, c'est pratiquement fait

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Lundi 28 mars 2022

La valse continue en tête de la Conférence Est. Au lendemain du retour aux commandes de Boston, qui restait alors sur 24 victoires sur ses 28 derniers matchs,Les C's, privés depuis la veille de Robert Williams III, victime d'une déchirure à un ménisque d'un genou,(40 points, 13 rebonds) du côté des Raptors. Boston, qui avait laissé au repos pour ce déplacement au Canada ses deux meilleurs marqueurs Jaylen Brown et Jayson Tatum, encore décisifs la veille, face aux Wolves,en dépit des efforts de Marcus Smart (28 points, 10 rebonds) pour tenter de permettre mais en vain à son équipe d'aligner un septième succès.grâce notamment à un départ canon de Bam Adebayo (22 points, 15 rebonds) et des siens. Les hommes d'Erik Spoelstra reprennent du même coup les commandes, mais avec une victoire d'avance uniquement sur ses trois rivaux que sont Philadelphie, le tenant du titre Milwaukee et donc Boston, qui fait la mauvaise opération de la soirée.En faisant subir lundi leur troisième défaite de suite (la sixième sur les sept derniers matchs) à Golden State, giflé chez les Grizzlies (123-95) en l'absence de Stephen Curry mais aussi de Klay Thompson et Draymond Green, Desmond Bane (22 points) et ses coéquipiers, toujours privés de la star de l'équipe Ja Morant,Memphis, qui reste désormais sur cinq succès, compte en effet cinq victoires d'avance sur sa victime du soir après ce 53eme succès de la saison.Charlotte Hornets -: 109 - 113- Orlando Magic : 107 - 101Indiana Pacers -: 123 - 132>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (ATL) : 30 minutes, 13 points (3 sur 6 aux tirs, dont 2 sur 4 à trois points), 4 rebonds, 1 passe, 2 interceptions, 1 ballon perdu, 3 fautes- Sacramento Kings : 123 - 100- Chicago Bulls : 109 - 104>>> Stats d'Evan Fournier (NYK) : 25 minutes, 5 points (2 sur 10 aux tirs, dont 1 sur 8 à trois points), 1 rebond, 3 passes, 1 interception, 2 ballons perdus, 3 fautes- Boston Celtics : 115 - 112 (ap)Houston Rockets -: 120 - 123- Golden State Warriors 123 - 95Portland Trail Blazers -: 131 - 134 (ap)