Aux Knicks, Tom Thibodeau fait déjà des miracles

A Indiana ce samedi, les Knicks ont livré une prestation convaincante pour s'imposer (102-106). Les New Yorkais ont particulièrement bien géré le money-time en passant plus de quatre minutes sans encaisser le moindre point pour infliger un 11-0 fatal aux Pacers en passant de 93-96 à 104-96. Dans ce succès, on peut déjà retrouver la patte Tom Thibodeau. L'ancien coach des Bulls ou des Timberwolves est réputé pour ses systèmes défensifs. Et cette nuit, il a prouvé pourquoi. Si la franchise de Big Apple est celle qui marque le moins de points depuis le début de la saison, elle fait partie de celles qui encaissent le moins de paniers dans le jeu. Une efficacité qui a déjà permis de faire tomber Milwaukee, Cleveland et maintenant Indiana. Cette troisième victoire de la saison permet aux Knicks d'avoir un bilan à l'équilibre après six rencontres, leur meilleur début de saison depuis 2017-2018.

Julius Randle, futur MIP ?

« La manière dont ils jouent dans la raquette pour marquer était une de nos préoccupations. Les Pacers ont mis une énorme pression sur notre défense. Pour les stopper, on a eu besoin de se démultiplier en faisant plusieurs efforts sur une action, parfois deux, trois, quatre ou cinq. Voila ce qu'on a du faire pour l'emporter » a expliqué Tom Thibodeau à l'issue de la rencontre dans des propos rapportés par le New York Post. Ces déclarations permettent de mettre en avant la défense de Julius Randle sur Domantas Sabonis. L'ailier fort, avec l'aide de Mitchell Robinson, a limité le All-Star à 13 points, son plus mauvais total de la saison. De manière générale, Julius Randle est l'homme en forme du début de saison des Knicks. L'ancien des Lakers tourne à 21,2 points, 10,5 rebonds et 7,2 passes décisives par match. Ce samedi, il a encore frôlé le triple-double avec 12 points, 11 rebonds, 8 passes décisives et une activité de tous les instants. Contre Cleveland la semaine passé, le joueur de 26 ans avait passé la barre des dix offrandes pour la première fois depuis 2018. L'intérieur joue plus de 37 minutes par match et en profite pour être au cœur des systèmes de Tom Thibodeau. Le Texan s'est imposé comme un leader en s'adaptant défensivement à ses coéquipiers et offensivement à ses adversaires. Il tire le meilleur de son jeu en améliorant ses statistiques de l'an passé et c'est une grande réussite pour Tom Thibodeau. Avec Randle, RJ Barrett (25 points contre les Pacers), Mitchell Robinson & co, l'entraîneur est entrain de construire une équipe capable de rivaliser avec n'importe qui. Et c'est jusque-là une excellente surprise.