Après son Game 2 raté, Michael Porter Jr. doit une revanche aux Nuggets

Michael Porter Jr. symbolise jusqu'à maintenant le début de série des Nuggets face au Heat. Très bon dans le premier match des Finals avec 14 points, 13 rebonds et 2 contres, l'ailier a manqué le Game 2 avec 5 points et 6 rebonds. « Je pense que l’intensité et l’énergie n’y étaient pas, pour moi comme pour l’équipe », explique-t-il. « On a parlé des erreurs commisses en défense, mais au fond, c’est surtout de l’intensité. »

Le coach de Denver n'a pas manqué de pointer du doigt le manque de concentration de ses joueurs dans cette deuxième manche, surtout en dernier quart-temps quand le Heat est revenu. De son côté, Porter Jr. n'est pas sauvé par son adresse extérieure : il affiche un très vilain 3/17 à 3-pts après deux matches. « Je dois jouer avec énergie, en faisant les efforts et en trouvant des paniers faciles, soit en coupant, soit en transition, soit en se rapprochant du cercle, avec ma taille. Je ne vais pas continuer à manquer autant de tirs primés. Je dois garder confiance et, si ça ne tombe pas dedans, trouver une autre manière d’aider l’équipe. »

Parfois, l'ailier se retrouve avec un joueur plus petit que lui en défense. Il faut alors en profiter, surtout qu'il ne pèse pas de loin. Pourquoi n'a-t-il pas encore réussi à le faire ? Parce qu'il respecte les consignes. « Ça fait partie des sacrifices qu’on doit faire dans cette équipe, car il y a des moments où certains ont un mismatch mais l’attaque qu’on joue alors n’est pas celle-là. En transition, on peut essayer de profiter de ce duel avantageux. Si Gabe Vincent défend sur moi, c’est évident que j’estime que je dois avoir la balle pour marquer. Mais ce n’est pas nécessairement ce que l’équipe doit faire, ni ce qu’on a fait depuis le début de saison. Donc s’il faut écarter le jeu, même si j’ai un mismatch, alors il faut écarter le jeu. »