Après son coup de poing, Draymond Green sort du silence

Vingt-quatre heures après la mise en ligne par TMZ de la vidéo du coup de poing sur Draymond Green sur Jordan Poole, l'intérieur des Warriors s'est présenté devant la presse. Le quadruple champion NBA a prévenu qu'il avait décidé de rester à l'écart du groupe pour l'instant, et qu'il ne s'était pas encore entretenu avec Poole.

"Premièrement, j'ai eu tort de me comporter comme ça mercredi, et pour ça, je présente mes excuses à mon équipe. Je présente mes excuses à Jordan, et je veux même aller encore lui loin. Avec la fuite de la vidéo, il y a une énorme gêne qui en découle, non seulement pour moi ... mais aussi pour l'équipe, pour la franchise, mais aussi la famille de Jordan. Sa famille a vu la vidéo. Sa mère et son père ont vu la vidéo. Si ma mère a vu la vidéo, je sais comment elle doit se sentir..."

Il explique avoir vu la vidéo 15 fois... et "c'était pire que je ne pensais. C'était pathétique" poursuit-il. "J'ai une tâche à accomplir qui est de rétablir la confiance dans notre vestiaire et tout remettre en place afin de conserver notre titre, même si c'est le dernier de mes soucis en ce moment. C'est la priorité."

"Je suis un être humain imparfait"

Sans langue de bois, comme à son habitude, Green a révélé qu'il avait des soucis personnels actuellement, et que même s'il n'avait pas à réagir comme ça, il a beaucoup de mal à maîtriser ses émotions.

"Je ne cherche pas la sympathie... Si quelqu'un mérite de la sympathie, c'est Jordan et cette équipe" conclut-il. "Je suis un être humain très imparfait. Je connais ces défauts mieux que quiconque. Le jour où c'est arrivé, je n'étais vraiment pas bien sur le plan personnel. Je fais beaucoup de travail sur moi-même. Je dois encore beaucoup en faire. J'ai échoué comme leader, j'ai échoué en tant qu'homme. Les gens blessés blessent les gens. J'ai blessé quelqu'un car j'étais en souffrance".