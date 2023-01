Anthony Edwards ne veut pas se focaliser sur le All-Star Game

Avec ses 24.7 points, 6.1 rebonds et 4.5 passes décisives de moyenne cette saison, et le bon mois de janvier des Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards fait partie des candidats crédibles pour intégrer la liste des remplaçants du prochain All-Star Game.

Un double affrontement face aux Sacramento Kings de De’Aaron Fox, en balance face à lui, pourrait d’ailleurs être l’occasion de marquer les esprits des coachs encore hésitants. Mais le jeune arrière/ailier du Minnesota ne veut pas transformer ces rencontres en campagne promotionnelle.

« Aucunement. Je sais juste que mon équipe a besoin de gagner, et que je vais faire mon maximum pour nous aider à gagner. Je me fiche qu'il soit All-Star ou que je le sois. Quoi qu'il arrive, tant que mon équipe est en playoffs, ça me va », a-t-il expliqué.

Son coach, Chris Finch, soutient pourtant totalement son joueur.

« Il aime les grands défis. Il est très compétitif. C'est un sacré jeune joueur. Pour moi, il joue comme un All-Star, et ça ne fait aucun doute. Je sais qu'il voulait le prouver à tout le monde. Si Anthony n'avait pas joué à ce niveau, qui est clairement un niveau All-Star, on ne serait même pas proches de la place qu'on occupe actuellement ».

Car les Wolves, sur trois victoires de suite, pourraient intégrer le Top 4 de leur conférence s’ils s’imposent ce soir. Malgré toutes les difficultés du début de saison, et notamment la blessure de Karl-Anthony Towns.