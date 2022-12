Anthony Davis va passer une IRM

Bon an, mal an, Anthony Davis fait régulièrement un détour par l'infirmerie. Que ce soit aux Pelicans ou aux Lakers, le champion NBA 2020 a toujours été très fragile, et ces deux dernières saisons, il n'avait joué que 76 matches ! Très bon depuis le début de saison, on savait qu'il gérait des petits pépins au dos, mais rien qui ne l'empêchait de jouer, et même de briller. Sauf que cette nuit, il a été contraint de laisser sa place.

Au départ, il y a une pénétration ligne de fond pour éliminer Nikola Jokic. Il marque sur un lay-up renversé, mais au moment de revenir en défense, on voit qu'il sautille, et même qu'il boîte. Davis revient sur le banc, se fait examiner, puis il revient même en jeu en 2e quart-temps. Sauf qu'au moment de reprendre la 2e mi-temps, pas de Davis...

Les Lakers annoncent alors qu'il souffre d'une gêne au pied droit, et qu'il ne reviendra pas en jeu face aux Nuggets. La franchise précise qu'il a passé des radios à la salle, et qu'il passera une IRM samedi. En conférence de presse, le coach, Darvin Ham, a refusé de répondre à des questions sur cette blessure, expliquant qu'il ne pouvait s'exprimer sans avoir le verdict des examens.

La bonne nouvelle, c'est que les Lakers ont gagné face aux Nuggets, et ils sont même parvenus à renverser le cours du match sans leur pivot All-Star. La mauvaise, c'est que Davis est toujours aussi fragile et que ce n'est pas certain qu'il puisse rejouer immédiatement.