Anthony Davis, un retour qui demande de la patience

Pour la première fois depuis le 15 février, Anthony Davis est revenu sur un parquet NBA. Ce jeudi soir, presque dix semaines après avoir été touché au tendon d'Achille à Denver, l'intérieur des Lakers a fait son grand retour lors de la défaite des siens à Dallas (110-115). Il n'a pas réussi à peser sur le cours du match en raison d'un temps de jeu limité mais l'essentiel est ailleurs. A un mois du début des play-offs, Los Angeles commence à retrouver l'intégralité de son effectif. Désormais, il ne manque plus que LeBron James pour que Frank Vogel puisse compter sur l'essentiel de l'effectif qui espère défendre son titre jusqu'au bout.



Dans le Texas, AD a débuté dans le cinq majeur. Il a joué 17 minutes, toutes avant la mi-temps. Durant ce laps de temps, l'ailier-fort a compilé quatre points, quatre rebonds défensifs, une passe décisive, une interception, un contre et une perte de balle. Malgré son implication défensive, les Angelinos ont été à -11 avec lui sur le parquet. En manque de rythme, Anthony Davis a été très maladroit avec seulement 20% de réussite aux tirs et un 0/2 aux lancers francs. C'est après sept minutes de jeu et cinq échecs que l'ancien de New Orleans a débloqué son compteur avec un step back en tête de raquette.

Davis - Drummond, un secteur intérieur qui se découvre

« Je me suis senti bien, mieux qu'espéré. J'ai raté des tirs mais ça va venir avec la répétition des matchs. J'étais en forme. J'étais heureux d'apporter du jus à l'équipe mais c'était difficile de rester sur le banc et de ne pas pouvoir participer à la deuxième période », a reconnu le numéro 3 des Lakers en conférence de presse d'après-match. Son retour va permettre aux champions en titre de monter en puissance à l'approche des play-offs. Chez les Mavericks, Anthony Davis et Andre Drummond ont pu être associés pour la première fois. L'absence d'automatismes de ce secteur intérieur très intéressant sur le papier a été exploitée par Kirstaps Porzingis & co mais l'enchaînement des matchs devrait leur permettre de s'illustrer rapidement pour aider la franchise californienne à franchir un nouveau cap défensivement. « Avec le temps, on va s'adapter l'un à l'autre. On ne s'est entraîné qu'une fois ensemble et là on a joué seulement 16 minutes. On parle beaucoup pour trouver les solutions, savoir là où l'autre veut le ballon. C'est quelque chose qui vient avec le temps », a expliqué AD. Si son retour est une excellente nouvelle pour les Lakers, il faudra être encore un peu patient pour le retrouver à son meilleur niveau et voir les Lakers exploiter leur énorme potentiel.