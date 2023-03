Anthony Davis, un leader qui progresse aux Lakers

En plus de LeBron James, Dennis Schroder est un témoin privilégié de l’évolution d’Anthony Davis. Avant de revenir à Los Angeles cette saison, le meneur des Lakers avait connu un premier passage lors de la saison 2020-21. Et celui-ci remarque une différence de taille chez l’intérieur en matière de leadership.

« C'est mieux que lors de mon premier passage, il est plus loquace, remarque l’Allemand. Je ne le connaissais pas, ma première fois ici. Mais cette année, il fait du bon travail. Je pense qu'il a aussi appris de LeBron. Parler à ses coéquipiers, en particulier en défense… Il a beaucoup progressé depuis cette première année. »

LeBron James a joué son rôle

C’est effectivement au contact du « King » que l’intérieur a développé cette capacité à prendre la parole devant les autres. « Et je pense que c'est encore plus vrai quand il ne joue pas, parce que c'est à moi de le faire, remarque « AD ». (En temps normal) je joue et je le laisse parler. Mais quand il n'est pas là, on a besoin de quelqu'un pour s'exprimer et c'est à ce moment-là que je me dis que c'est à mon tour d'utiliser ma voix. »

Davis, qui décrit sa relation avec son coéquipier phare, absent depuis fin février, comme « l'une des meilleures en NBA », est conscient des responsabilités qui lui incombent. « À chaque fois que vous jouez avec une autre star et que celle-ci est absente, […], tout le monde attend que tu compenses ou que tu fasses au moins la moitié, et l'équipe l'autre moitié. Sachant qu'il allait être sur la touche pendant une longue période, tout le monde me regardait en me disant : 'OK AD, on a besoin de toi pour nous porter jusqu'à ce qu'on soit capables de se remettre sur pied' », termine Davis.