Anthony Davis : « On va finir par rentrer nos tirs »

Magic, Kings et Lakers ont encore un point commun à ce jour. Aucune de ces formations n’a remporté un match en saison régulière. Un constat qui fait tâche pour des joueurs de Los Angeles attendus bien plus haut que les deux autres formations citées.

« Il y a évidemment un sentiment d’urgence car on ne veut pas se retrouver dans un fossé trop profond pour commencer. Mais on doit garder notre calme, cherche à relativiser Anthony Davis. On ne doit pas être sonné ou frustré. De la même manière que si on gagnait douze matchs de suite. On ne veut pas se voir trop beaux. »

Déplacement chez les champions en titre, les Warriors, puis réception des Clippers et des Blazers : à leur décharge, les Lakers n’ont pas le calendrier le plus évident pour démarrer. Les Californiens vont maintenant enchaîner sur le parquet des Nuggets, la nuit prochaine, puis chez les Wolves, un autre « outsider » de la conférence Ouest.

21% de réussite de loin…

« On pense que toute cette adversité va être positive pour nous, poursuit l’intérieur des Lakers. On préfère que ça nous arrive en octobre et non pas en mars ou en avril. Mais on va finir par rentrer nos tirs, on va continuer à défendre comme on sait le faire et on va essayer d’aller chercher deux victoires ce mercredi et ce vendredi. »

Pour le moment, ces tirs ne rentrent pas puisque l’équipe affiche une terrible adresse de 21% à 3-points, ce qui fait d’elle la pire équipe de la ligue en la matière. Mais au moins, la formation californienne montre de meilleures choses de l’autre côté du terrain.

« Le positif est qu’on joue dur en défense, on est troisième de la ligue en défense. On est même dans le Top 10 de toutes les catégories statistiques (défensives). On doit continuer à insister. On doit continuer à bosser et avancer, avec la mentalité d’aller chercher une victoire à Denver », souhaite « AD ».