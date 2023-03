Anthony Davis : "On est maître de notre destin"

La victoire et le "tie-breaker". Les Lakers ont fait coup double cette nuit en s'imposant 123-108 sur le parquet des Pelicans. Toujours privée de LeBron James, aperçu à l'échauffement du matin, la franchise hollywoodienne est à égalité à la 8e place avec le Thunder et les Mavericks, et surtout elle creuse un petit écart avec les Pelicans donc, mais aussi les Blazers, encore battus cette nuit.

Très remonté contre lui-même après le revers face aux Knicks, Anthony Davis s'est vite rattrapé avec une performance XXL : 35 points et 17 rebonds. LeBron absent, il s'est comporté en leader et en patron. "Je me sentais responsable de la défaite face aux Knicks, et c'était très important pour nous, simplement pour le classement, en cas d'égalité", rappelle l'intérieur All-Star. "Vu l'importance du match, je voulais juste être très agressif. Tout le monde l'a été. Nous avons joué comme il fallait, en étant bons en défense, en partageant le ballon en attaque et en jouant ensemble."

Un bilan à l'équilibre dès ce soir ?

Lancés dans une opération commando depuis début février, les Lakers restent sur quatre victoires en cinq matches, et même huit sur leurs onze dernières rencontres. La plupart sans LeBron James, et pour Davis, cette belle série permet d'avoir son destin entre les mains pour la suite. "On est maitre de notre destin. On est bien en ce moment. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir, et où on est au classement. Je ne sais pas si on a gagné des places ou si on est toujours à la même. Mais on contrôle notre destin."

Les Lakers (34v-35d) peuvent même retrouver un bilan équilibré dès ce soir puisqu'ils se déplacent chez les Rockets. Ce ne sera pas si facile car ils seront privés de LeBron donc, mais aussi de Davis car c'est un "back-to-back". Sans oublier que Houston, en roue libre, vient de s'imposer face aux Celtics. C'est un match piège, et les Lakers ne devront pas tomber dedans.

Le résumé du match