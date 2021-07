Antetokounmpo signe un contre monumental sur Ayton

Deandre Ayton s’envole, va marquer, et… Antetokounmpo surgit !

Antetokounmpo : « Il faut prendre des risques. Il faut le sentir »

Milwaukee y croit donc de nouveau. Mené 0-2 dans les Finales NBA, les Bucks sont revenus à la hauteur des Suns en remportant un deuxième match à domicile. Après l’avoir emporté (120-100), ils ont fait tomber Phoenix (109-103) dans leur Fiserv Forum et entretenu leurs rêves de sacre. Khris Middleton a été énorme en passant 40 points.Les Bucks venaient de passer devant au tableau d’affichage grâce à Middleton et Phoenix était donc très envieux de marquer sur la possession suivante…Devin Booker a alors le ballon. Milwaukee est à +2, il reste 75 secondes. Sur une tentative de alley-oop entre Booker et Deandre Ayton,Une initiative décisive car ce alley-oop aurait pu, dû permettre à Phoenix de revenir à 101 partout à l’approche de la dernière minute. Mais The Greek Freak s’est envolé et a repoussé magistralement le ballon de la main droite.Sur la fin, il faut faire tout ce qu’on peut pour gagner, se mettre en position pour l’emporter. » Grand scoreur, Antetokounmpo est aussi un grand défenseur, le meilleur de l’année en 2020, et l’action a démontré sa couverture du terrain hors-norme.« J’ai vu l’action arriver. J’ai vu que Chris Paul (Devin Booker, en réalité) allait lancer le lob donc il fallait que je saute pour être là à temps, a encore détaillé le MVP 2019 et 2020. Quand je l’ai vu avec la balle dans la main, il était trop loin pour un layup, donc je savais qu’il allait envoyer un lob. Je m’étais tellement avancé. Il faut prendre des risques. Il faut le sentir.Giannis Antetokounmpo n’envisageait donc pas à la base de placer un contre mais comptait être présent au bon endroit au bon moment afin de gêner au maximum Deandre Ayton. « J’étais en retard. En général, une telle action… Si j’avais été de l’autre côté, c’était un dunk, a reconnu le joueur de 26 ans. Comme je l’ai dit, je n’ai pas sauté pour contrer le ballon, j’ai sauté vers le cercle, et c’est ce qui m’a mis en position de contrer. S’il shoote avec la planche, c’est probablement un goaltending mais il a essayé de dunker, donc j’étais là avant lui. »