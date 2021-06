Antetokounmpo peut-il rebondir ?

Avant cet affrontement entre les Nets et les Bucks, on parlait beaucoup du duel entre Giannis Antetokounmpo et James Harden. Car une rivalité est née entre les deux hommes l’an dernier, après un « troll » du Grec lors de la draft du All-Star Game, où il avait expliqué qu’il ne prenait pas Harden dans son équipe parce qu’il voulait quelqu’un qui faisait des passes. Ce dernier n’avait pas manqué de lui répondre, expliquant qu’il avait une moyenne de passes plus élevée que le « Greek Freak », et qu’il "adorerai(t) faire plus de 2m10, et (se) contenter de courir et de dunker. Ça ne demande aucune qualité".

Les Nets à 50% à 3 points



Mais les amateurs de clash doivent être déçus, puisque James Harden n’aura même pas joué une minute lors du premier match de cette série du deuxième tour des play-offs, se blessant aux ischio-jambiers de la jambe droite sur une pénétration. Ce qui n’avait pas empêché les Nets de l’emporter sans trop de problèmes samedi (115-107), avant de récidiver deux jours plus tard en infligeant une véritable correction à leurs adversaires (125-86). Face à Kevin Durant (32 points, 6 passes et 4 rebonds) et Kyrie Irving (22 points, 6 passes et 4 rebonds), et une équipe qui a tiré à 50% à 3 points (21/42) les joueurs de Milwaukee sont apparus totalement dépassés, à l’image d’un Antetokounmpo méconnaissable.

Budenholzer : "Giannis est bien, mentalement"

Pour que les Bucks aient une chance contre l’armada new-yorkaise, il faudrait un grand Giannis, agressif dans la raquette, l’un des rares points faibles des Nets. Mais comme son coéquipier All-Star Khris Middleton (17 points et 5 rebonds), le double MVP (2019, 2020) a souffert le martyr. S’il est parvenu à terminer avec un double-double (18 points et 11 rebonds), il n’a pas su répondre présent quand le bateau prenait l’eau, alors que son équipe a compté jusqu’à 49 points de retard ! Mais même sa piteuse réussite au tir (2/7) n’inquiète pas son entraîneur. "Giannis est bien, mentalement, a ainsi expliqué Mike Budenholzer. On veut qu’il tire plus, mais je ne pense pas que ce soit un problème." Même si ça pourrait vite le devenir…