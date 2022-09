Andre Iguodala continue avec les Warriors

Les Warriors avaient laissé du temps, c'est-à-dire l'intégralité de l'intersaison, à Andre Iguodala afin de prendre sa décision concernant la suite ou non de sa carrière. Le coach Steve Kerr et le GM (manager général) Bob Myers voulaient qu'il revienne pour défendre le titre remporté en 2022, ils l'ont dit et répété pendant tout l'été.

Alors que le camp d'entraînement va bientôt commencer, l'ancien joueur de Philadelphie ou de Denver a enfin mis un terme au suspense ce vendredi, en annonçant qu'il revenait bien à Golden State pour une 19e et dernière saison en NBA.

L'ailier a 38 ans passés et des blessures ont limité sa présence sur les parquets lors de la saison dernière. Il n'a plus l'impact qu'il avait dans le passé, mais avec ses quatre titres de champion et son trophée de MVP des Finals (2015), il possède une expérience inestimable pour les troupes de Steve Kerr. Notamment pour encadrer les jeunes joueurs comme James Wiseman, Jonathan Kuminga, Jordan Poole ou Moses Moody.