Alperen Sengun fier de son duel avec LeBron James

Les Rockets ont encore perdu. Avec cette 11e défaite consécutive, face aux Lakers, la troupe de Stephen Silas est à la dernière place de la ligue (10 victoires - 34 défaites) mais il y en a au moins un qui s’est amusé face à Los Angeles. Avec 33 points à 14/17 au tir dont 2/2 à 3-points, 15 rebonds, 6 passes décisives et 4 contres, Alperen Sengun a en effet encore bluffé beaucoup de monde.

« Tout fonctionnait pour lui » appréciait son coach. « Que ce soit sur les post-up et les pick-and-roll, il a fini avec du toucher. Il a été très bon à l’intérieur. Il a impliqué ses coéquipiers. Ensuite, ils ont mis LeBron sur lui et ça l’a ralenti un peu. Mais Alpe a été sensationnel sur le plan offensif. S'il continue à être agressif comme il l'a été, il sera difficile de ne pas lui donner le ballon ».

En effet, le jeune pivot turc a fait vivre un enfer à Thomas Bryant toute la soirée, et LeBron James a donc décidé de s’occuper de son cas pour tenter de le ralentir.

« C'est un grand moment pour moi » a avoué le joueur de 20 ans. « Nous n’avons pas arrêté LeBron, et il était vraiment bon. Quand il a dit à Thomas Bryant : ‘Je vais m’en charger’ c'était un grand moment. (...) J'étais davantage concentré sur le match car on affrontait des joueurs comme LeBron et Westbrook. C'était une source de motivation ».