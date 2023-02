All-Star Game 2023 : la NBA désigne trois remplaçants

Les forfaits s'enchaînent pour le All-Star Game 2023 puisque, coup sur coup, on a appris les défections de Zion Williamson, Kevin Durant et Stephen Curry. Trois titulaires en moins, qui sont remplacés comme titulaires par Ja Morant, Lauri Markkanen et Joel Embiid,

Au jeu des chaises musicales, la NBA a donc repêché trois joueurs supplémentaires, et à l'Est, c'est Pascal Siakam, l'ailier des Raptors, qui récole une nouvelle étoile pour remplacer Durant. A l'Ouest, deux petits nouveaux avec De'Aaron Fox, le meneur des Kings, et Anthony Edwards, l'arrière des Wolves. Leurs absences étaient remarquées, et l'oubli est donc réparé.

Comme Jaylen Brown souffre d'une fracture de la mâchoire, le All-Star Game pourrait enregistré un 4e forfait, et peut-être que ça permettra à James Harden de décrocher une sélection, lui qui estime qu'on lui a manqué de respect en ne le sélectionnant pas.