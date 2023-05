All-NBA Teams : Joel Embiid dans le premier cinq de l'année

Quels sont les 15 meilleurs joueurs de la saison en NBA ? Chaque année, la réponse est donnée avec l'élection des All-NBA Teams, soit les trois meilleurs cinq de l'année. MVP 2023, Joel Embiid décroche sa première sélection dans la First All-NBA Team, et il est accompagné de Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum et de... Shai Gilgeous-Alexander. All-Star, l'arrière du Thunder est la grosse surprise de ce meilleur cinq de l'année.

Dans la Second All-NBA Team, on retrouve évidemment Nikola Jokic. Il faut rappeler que le scrutin interdit de voter pour deux pivots dans le même cinq. C'est pour cette raison que le Serbe se retrouve relégué dans le deuxième cinq... A ses côtés, que des arrières avec Stephen Curry, Jimmy Butler, Donovan Mitchell et Jaylen Brown.

Des absents de marque

Présent dans la Third All-NBA Team, LeBron James valide sa 19e sélection en 20 saisons ! Il est accompagné de deux joueurs des Kings, Domantas Sabonis et De’Aaron Fox, ainsi que de Damian Lillard et Julius Randle.

Du côté des absents, pas de Ja Morant, de Kevin Durant ou encore de Devin Booker. Meilleur défenseur de l'année, Jaren Jackson Jr. n'est pas là, tout comme Lauri Markkanen, élu Most Improved Player de la saison.