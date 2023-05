Adam Silver choqué par l'attitude de Ja Morant

Déjà dans la tempête toute la saison, notamment lorsqu’il a exhibé une arme dans un live sur Instagram, Ja Morant avait intérêt à tirer les leçons de ses erreurs. Sauf que le meneur des Grizzlies n’a pas tardé à recommencer, s’affichant de nouveau avec une arme à feu sur Instagram. De quoi perturber Adam Silver, le « comissionner » de la ligue…

« Franchement, j’ai été choqué quand j’ai vu cette vidéo ce week-end. Nous sommes en train d’enquêter et nous allons faire de notre mieux pour comprendre ce qui s’est passé. La vidéo est un peu floue, mais j’anticipe le pire ».

Adam Silver s’était pourtant montré très compréhensif avec Ja Morant la première fois, lui infligeant une suspension de huit matchs en comptant sur sa prise de conscience.

« Franchement, l’essentiel de notre conversation avait porté sur l’extrême gravité du premier incident, à savoir le fait de brandir une arme à feu sur les médias sociaux. Encore une fois, les conséquences étaient quelque chose qu’il semblait, du moins à mes yeux, prendre incroyablement au sérieux à ce moment-là. Nous avons longuement discuté non seulement des conséquences que cela pourrait avoir sur sa carrière, mais aussi des questions de sécurité qui y sont liées. Il aurait pu se blesser, se tuer ou tuer quelqu’un d’autre avec un acte comme celui-là. On avait aussi parlé du fait qu’il soit une star. Il a des fans incroyablement nombreux, et je pensais qu’il partageait avec moi cette inquiétude que des millions, voire des dizaines de millions, d’enfants dans le monde l’aient vu faire quelque chose qui célébrait d’une certaine manière l’utilisation d’une arme à feu ».