Aaron Gordon en mission défensive sur Jimmy Butler

Kevin Durant, LeBron James, Karl-Anthony Towns… Depuis le début des playoffs, Aaron Gordon se coltine en défense certains des meilleurs attaquants de la ligue. Un autre défi l’attend aujourd’hui en finale NBA face au Heat : Jimmy Butler.

« Jimmy est difficile à couvrir pour différentes raisons que les gars que j'ai gardés dans le passé comme KD et LeBron, KAT. Jimmy fait tout. Il fait toutes les choses intangibles. Il joue en transition, fait des coupes, prend des rebonds offensifs, joue en 'backdoor' », énumère le coéquipier de Nikola Jokic.

Sera-t-il en mesure de limiter l’impact offensif du leader du Heat qui tourne à 28,5 points de moyenne depuis le début des playoffs ? « Je ne me fixe pas vraiment d'objectifs en matière de points, rétorque l’ailier des Nuggets. Je veux juste lui rendre la tâche aussi difficile que possible tout au long de la soirée, pendant 48 minutes, pendant toute une série. Faire en sorte que tout ce qu'il obtient soit difficile. Le faire travailler pour tout. »

Il ajoute : « Ce n'est pas du un contre un. Le basket se joue à cinq contre cinq, et il y aura une défense à cinq sur le terrain. » Son propos rappelle ceux tenus par son coach, Mike Malone, quelques jours plus tôt : « On n’arrête pas un gars comme Jimmy Butler avec un seul joueur. Ce ne sera pas seulement la responsabilité d’Aaron Gordon, de Michael Porter Jr ou de celui qui défendra sur lui. […] Ça doit être cinq gars qui défendent comme un seul homme pour essayer d’arrêter un tel talent. Il faut lui proposer différents ‘match-ups’, le perturber, et faire en sorte que les cinq joueurs se concentrent sur cette tâche, une possession à la fois. »