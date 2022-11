À presque 38 ans, LeBron James commence à faire son âge...

Souvent vu comme un cyborg, capable d’être performant depuis son arrivée en NBA de façon continue, en 2003, LeBron James est-il rattrapé par le temps ? Depuis le début de la saison, le « King » est ainsi ralenti par divers pépins physiques et il a dû quitter le dernier match face aux Clippers suite à une douleur à l’aine. "Je n'ai rien fait de particulier sur cette action", assure-t-il. "C'est juste qu'au moment de la réception, j'ai senti comme un petit spasme ou une tension dans l'aine". Pour son coach, Darvin Ham, il est important que LeBron James se repose, même si son joueur a de son côté expliqué qu’il n’avait pas ce loisir, surtout avec des Lakers qui n’ont remporté que 2 de leurs 11 matchs depuis le début de saison…

"Fais ce que tu dois faire, prends soin de ton corps et écoute-le. Fais ce que tu as toujours fait" explique le coach. "C'est un professionnel, au top dans de nombreux domaines, et parmi ceux-ci, il y a cette manière d'anticiper et de jouer en fonction de son état physique. Je le répète, c'est le dernier gars pour qui je m'inquiète lorsqu'il s'agit de prendre soin de son physique, de respecter une bonne alimentation, du repos, de l'exercice, etc. C'est un chef cinq étoiles dans ce domaine, parmi beaucoup d'autres." Un chef qui semble tout de même avoir différentes récentes en tête, entre l’objectif collectif de rebondir après une dernière campagne complètement ratée, et l’objectif individuel de battre le records de points de Kareem Abdul-Jabbar…

"C'est une motivation pour moi-même de continuer à jouer à un niveau élevé, peu importe le kilométrage ou les années, tant que je suis sur le terrain. J'aime essayer de repousser les limites. Je sais que j'ai travaillé plus qu'il n'en faut dans tous les aspects du jeu sur le terrain, donc je n'aime pas shooter en dessous de 50% ou pire sur le terrain. J'ai toujours été fier d'être efficace sur le terrain, donc je dois juste être meilleur, surtout dans les tirs de loin". Avant de rappeler, quand même : "Les gars, je vais avoir 38 ans dans moins de deux mois !”