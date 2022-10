A Phoenix, Timothé Luwawu-Cabarrot prend ses marques

Médaillé d'argent au championnat d'Europe, Timothé Luwawu-Cabarrot n'a pas le temps de souffler puisqu'il lui faut décrocher un contrat pour la saison à venir. Après un exercice en demi-teinte chez les Hawks, il a accepté une invitation au camp des Suns et il a deux semaines pour les convaincre qu'il est l'homme de la situation dans un rôle de défenseur-slasher, comme doublure de Mikal Bridges.

« TLC » est entré du le vif du sujet en disputant son premier match de présaison dans la victoire face aux Lakers (7 points, 5 rebonds, 1 passe décisive, 1 contre en 18 minutes), et il continue d'apprendre de ses coéquipiers et de son nouveau coach. Bonne nouvelle, la philosophie de jeu de sa nouvelle équipe le séduit beaucoup.

Le collectif avant les individualités

« Regarder Chris Paul et parler avec lui m’ont été très utiles. Le processus a été difficile aussi pour apprendre notre façon de jouer. Ici, il y a beaucoup de variétés que ce soit offensivement ou défensivement. Ils prennent beaucoup de choses tirées du style européen. J’aime notre façon de jouer. Tout le monde est impliqué, c’est le genre de basket qu’on recherche »

Dans une situation forcément inconfortable avec ce contrat non garanti, l'international espère que son goût du basket collectif lui permettra de convaincre la direction. « Notre façon de jouer réside davantage dans le collectif plus que juste des individualités. C’est plus un travail d’équipe. C’est ce style de jeu qui a mené cette équipe jusqu’aux Finals il y a deux ans et en playoffs l’an dernier. Il y a une vraiment une connexion dans l’équipe, plus que tout autre chose ».