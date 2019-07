Sun Yang, nouveau titre, nouvelle polémique

C'était la première finale de ces Mondiaux de Gwangju, et elle a accouché du scénario que tout le monde craignait. Sun Yang s'est imposé, et le succès du Chinois ne va faire qu'alimenter la polémique sur sa présence en Corée du Sud. Le nageur de 27 ans, celui qui "pissait violet" lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016, est en effet sous la menace d'une sanction à cause d'un contrôle antidopage inopiné où il est accusé d'avoir... détruit son propre échantillon de sang avec un marteau.

Sun, qui reconnaît avoir refusé de se soustraire à un contrôle car il avait des doutes sur l'identité de l'un des contrôleurs, a été blanchi par la Fédération internationale (Fina) à cause d'un vice de forme. Mais l'agence mondiale antidopage (AMA) ne l'a pas lâché, et le Tribunal arbitral du sport (TAS) a été saisi pour trancher. Le verdict ne sera connu que dans quelques mois, au grand dam du Chinois, droit dans ses bottes, et qui aurait aimé que son image soit lavée de tout soupçon avant ces Mondiaux. En vain.

Dans les bassins, Sun a surclassé la concurrence, s'imposant en 3'42"44, devant l'Australien Mack Horton (+0"73) et l'Italien Gabriele Detti (+0"79). Après 2013, 2015 et 2017, c'est tout simplement son quatrième titre mondial consécutif sur cette distance dont il est désormais le roi, avec un titre de plus que la légende Ian Thorpe. C'est aussi sa 10e médaille d'or individuelle dans un championnat du monde. Le Chinois marque encore son territoire, à un an des J.O. de Tokyo. Mais sera-t-il bien à Tokyo ? Le sort du triple champion olympique est entre les mains du TAS.

Swimming ‍♂️ - Most individual swimming world titles in men's event



15 - Michael Phelps

10 - Ryan Lochte

10 - Sun Yang (+1)#FINAGwangju2019 #FINAworlds — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) July 21, 2019

En attendant, Mack Horton a refusé de monter sur le podium pour poser avec Sun Yang. En 2016, déjà, l'Australien avait traité son adversaire de "tricheur dopé" lors des Jeux Olympiques. A l'époque, le Chinois aurait déconcentré Horton lors de ses séances d'entraînement en l'éclaboussant. Trois ans plus tard, la tension autour de Sun Yang est toujours aussi palpable.