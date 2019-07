Reymond conserve son titre

La moisson ne sera évidemment pas aussi belle qu’en 2017 lorsque les Bleus avaient remporté pas moins de quatre titres aux Mondiaux de Budapest, mais l’équipe de France de nage en eau libre a soigné sa sortie, vendredi à Yeosu (Corée du Sud), théâtre des Championnats du monde 2019. Les Tricolores ont en effet décroché deux nouvelles médailles sur le 25 km, et ce malgré des conditions météorologiques très difficiles.

Chez les messieurs, Axel Reymond, champion du monde en titre, a fait le doublé en l’emportant sur le fil aux dépens du Russe Kirill Belyaev. Malgré près de cinq heures passées dans l’eau, le Français l’a emporté à la touche, ne devançant son adversaire que de trois dixièmes en 4h51'6''2. Le Francilien ne boudait évidemment pas son plaisir à la sortie de l’eau, soulignant les conditions épouvantables avec lesquelles les nageurs ont dû composer.

Grangeon en bronze

"Je n'ai jamais vu des conditions comme ça. On a essayé de partir avec Marco (Marc-Antoine Olivier, ndlr), mais ça ne marchait pas. Il y avait trop de vagues. On avait du mal à rester sur une trajectoire fixe. Comme on zigzaguait, ceux de derrière nous rattrapaient facilement, c’est la première fois que je vois un truc pareil. C'est que du bonheur, j'adore, a ainsi commenté le héros du jour dans des propos relayés par France Télévisions. A la fin c'était un sprint de 800 mètres, ça s'est joué à rien. Dans le chenal je n'y croyais plus. J'ai fait une touche, je ne sais pas comment j'ai fait. La tête ne réfléchit plus, ce sont les bras qui tournent. Celui qui a un meilleur mental gagne."

Si Marc-Antoine Olivier, vice-champion du monde du 10km, a finalement abandonné, la France a également décroché le bronze chez les femmes. Lara Grangeon a en effet terminé troisième à 18 secondes de la Brésilienne Ana Marcela Cunha vainqueur en 5h08'05''. La deuxième Tricolore engagée, Lisa Pou, a quant à elle échoué au pied du podium, à sept secondes de sa compatriote. Au total, les Bleus terminent avec cinq médailles au compteur, ces deux breloques sur 25 km s’ajoutant à celles en argent de Logan Fontaine et Aurélie Muller sur 5 km et Marc-Antoine Olivier sur 10 km.