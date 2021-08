Natation synchronisée : Charlotte et Laura Tremble huitièmes des éliminatoires

Les épreuves de natation en bassin sont terminées aux Jeux Olympiques de Tokyo, place à celles de natation synchronisée ! Ce lundi, se déroulaient les éliminatoires de l'épreuve de duo au Centre aquatique, avec les Françaises Charlotte et Laura Tremble. Les jumelles de 22 ans, onzièmes des championnats du monde 2017 et 2019, disputent leurs premiers JO et ont pris la huitième place des éliminatoires, avec un score de 88,5667. Elles ont obtenu 26,5 points en exécution, qui compte à 30% dans la note, 35,4667 pour l'impression artistique, qui compte à 40% et 26,6 points pour la difficulté, qui compte à 30%.

Les Russes déjà devant

Le meilleur score est revenu aux Russes Svetlana Kolesnichenko et Svetlana Romashina (quintuple championne olympique), qui ont obtenu 97,9 points, devant les Chinoises Xuechen Huang et Wenyan Sun (96,2333) et les Ukrainiennes Marta Fiedina et Anastasiya Savchuk (94,9333). Le programme technique se déroulera quant à lui mardi (12h30 heure française) et la finale mercredi (12h30 heure française).