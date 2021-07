Natation : Pas de podium pour Marie Wattel

Marie Wattel a tout donné, mais ça n’a pas suffi. Engagée dans la finale du 100m papillon après avoir battu le record de France de la distance ce dimanche lors des demi-finales, la Lilloise n’est pas parvenue à accrocher une médaille. Passée à la troisième position à mi-distance, Marie Wattel n’a pas su résister au retour de la fine fleur du 100m papillon. Championne du monde de la distance en 2019 à Gwangju, Margaret McNeil a confirmé dans le bassin du Centre Aquatique de Tokyo. La Canadienne s’impose avec un nouveau record des Amériques en 55’’59, à un peu plus d’un dixième du record du monde détenu par Sarah Sjöström, seulement septième de cette finale. Yufei Zhang prend la médaille d’argent (55’’64) devant l’Australienne Emma McKeon (55’’72, nouveau record d’Océanie). Marie Wattel termine cette finale à la sixième place en 56’’27, soit le deuxième meilleur temps de sa carrière. « Ma première analyse, c’est un très mauvais finish. Je suis loin du mur quand j’arrive mais, honnêtement, je n’ai pas de regrets, a confié la Française au micro de France Télévisions. Un temps en 55’’7, je pense que je ne l’avais pas aujourd’hui (lundi), tout simplement. Je pense que j’aurais pu nager un peu plus vite qu’hier (dimanche) mais il y a plein enseignements pour plus tard. Faire un 56’’2, c’est énorme. C’était une finale olympique et c’était vraiment bien parce que j’étais derrère le plot, j’avais envie d’y aller et c’est cool. Il me reste le 100m nage libre et je pense que je peux faire de belles choses. Je n’ai aucun regret. »