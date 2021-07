Natation : Metella en demies du 100m papillon

🇫🇷 Mehdy Metella termine quatrième du 100 m papillon messieurs en série 7.

Ledecky meilleur temps du 800m

Mehdy Metella au rendez-vous ! Le nageur français, sixième de la finale du relais 4x100m et éliminé en séries du 100m nage libre, a tenu son rang en série du 100m papillon, la dernière épreuve à laquelle il prend part durant ces JO, en se qualifiant pour les demi-finales. Le Guyanais de 29 ans a terminé quatrième de sa série, en 51"53 (série remportée par le Hongrois Kristof Milak en 50"62) et dixième temps au total, et verra donc le tour suivant puisque ce sont les seize meilleurs chronos qui passent le cap des séries.Les demi-finales se dérouleront à partir de 3h30 dans la nuit de jeudi à vendredi, suivies de la finale samedi.Aucun autre Français n'était en lice lors des séries de ce jeudi. Mais d'autres nageurs ont brillé. A commencé par les Américaines Katie Ledecky et Katie Grimes, qui ont réussi les deux meilleurs temps des séries du 800m, en respectivement 8'15"67 et 8'17"05. Sur 200m dos, les deux meilleurs chronos sont revenus à l'Australienne Kaylee McKeown (2'08"18) et à l'Américaine Rhyan Elizabeth White (2'08"23).devant les Américains Regan Smith, Andrew Wilson, Tom Shields et Abbey Weitzeil (3'41"02).