Natation : Metella échoue de peu, record du monde pour Schoenmaker 

🏊 Pour deux centièmes, Mehdy Metella ne se qualifie pas pour la finale du 100 m papillon ! La Marseillais passe à un rien d'un grand bonheur quelques mois après une lourde opération de l'épaule #Tokyo2020 #JeuxOlympiques

Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/HnTJu3Tm5y pic.twitter.com/vWouO39RuE



— France tv sport (@francetvsport) July 30, 2021

Record du monde pour Schoenmaker

Toujours pas de médaille pour l'équipe de France de natation... Le seul Français engagé dans la session de matinée ce vendredi à Tokyo, Mehdy Metella, a été éliminé en demi-finales du 100m papillon. Le nageur français, qui ne serait pas allé au Japon si les JO avaient eu lieu en 2020 en raison d'une blessure à l'épaule, a terminé cinquième de sa demi-finale, en 51"32, à une seconde et un centième du Hongrois Kristof Milak, qui a battu le record olympique (50"31).Dans la deuxième série, le champion olympique du 100m nage libre Caeleb Dressel a, à son tour, battu le record olympique, en 49"71, et finit donc avec le meilleur temps des séries, avant la finale samedi.Dans la course suivante, un moment d'histoire s'est écrit, puisque la Sud-Africaineest devenue championne olympique du 200m brasse en battant le record du monde en 2'18"95, soit seize centièmes de mieux que le record de la Danoise Rikke Pedersen, établi en 2013. Deux Américaines complètent le podium :en 2'19"92 eten 2'20"84. Le Russea quant à lui battu le record olympique de Tyler Clary (établi en 2012) en finale du 200m dos, en s'imposant en 1'53"27 (14 centièmes de mieux), devant l'Américain(1'54"15) et le Britannique(1'54"72). Après le bronze à Rio sur 200m dos et l'or sur 100m dos à Tokyo, il s'offre une troisième médaille olympique, à 24 ans. Un autre record olympique a été battu, lors de la finale du 100m nage libre féminin, par celle qui l'avait déjà battu il y a deux jours,. L'Australienne de 27 ans, déjà double championne olympique du relais 4x100m nage libre, s'est offert son premier titre olympique en individuel, en 51"96. Elle a devancé la Honkongaise, qui a battu le record d'Asie en 52"27, et l'Australienne(52"52).