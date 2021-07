🏊🇫🇷 Léon Marchand termine à la sixième place de la finale du 400 mètres 4 nages

L'Alsacien prend rendez-vous avec l'avenir alors que l'Américain Chase Kalisz remporte la médaille d'or



Historique Hafnaoui !

Pas de médaille mais déjà une très belle expérience pour Léon Marchand ! A seulement 19 ans, le nageur français a disputé sa première finale olympique ce samedi matin (les finales ont lieu le matin afin de satisfaire la télévision américaine, qui les diffuse ainsi en début de soirée) et il a pris une belle sixième place. Sur le 400m 4 nages,Le titre olympique revient à l’Américain Chase Kalisz (4'09"42), devant son compatriote Jay Litherland (4'10"28) et l’Australien Brendon Smith (4'10"38). Kalisz s’est longtemps entraîné avec Bob Bowman dans l’Arizona. Un coach avec qui va désormais travailler Léon Marchand en vue de Paris 2024. Ça promet ! Dès la course suivante, les couleurs de la France ont brillé également, grâce à Marie Wattel. La Lilloise de 24 ans a signé le deuxième temps des séries du 100m papillon, derrière la Chinoise Yufai Zhang (55"89), en améliorant son record de France avec un excellent 56"16. De quoi espérer de belles choses lors de la finale lundi !A 18 ans, le Tunisien Ahmed Hafnaoui a quant à lui créé une très grosse surprise en devenant champion olympique du 400m ! Il s'est imposé en 3'43"36 devant l’Australien Jack McLoughlin (3’43’’52) et l’Américain Kieran Smith (3’43’’94),