Natation : Ledecky valide son ticket pour les Mondiaux sur 200m nage libre

Les championnats du monde de natation, qui auront lieu entre les 18 juin et 3 juillet prochains distribuent leurs billets. En ce moment, se déroulent les sélections américaines, du côté de Greensboro en Caroline du Nord. L'une des stars de la natation, à savoir Katie Ledecky, aujourd'hui âgée de 25 ans, a d'ailleurs validé son ticket pour l'épreuve du 200 mètres nage libre, après avoir remporté facilement la course, dans un temps de 1 min 55 sec 15/100 et avec près de deux secondes d'avance sur Claire Weinstein (1:57.08), une adolescente âgée aujourd'hui de seulement 15 ans, pas plus tard que ce mercredi. Ledecky a tout simplement réussi à nager plus vite que lors de la finale des derniers Jeux d'été de Tokyo au Japon, où elle avait alors dû se contenter d'une bien décevante cinquième place finale.

Derrière Ariarne Titmus au bilan de la saison

Il s'agit du deuxième meilleur chrono de cette saison 2022, sur cette distance du 200 mètres nage libre, après celui réalisé par l'Australienne Ariarne Titmus, qui n'est autre que la nageuse sacrée championne olympique du côté de Tokyo, mais qui ne devrait toutefois pas être du rendez-vous de ces fameux prochains Mondiaux, organisés du côté de Budapest. Ledecky est, quant à elle, tout bonnement la championne olympique 2016 de la distance. A Tokyo, elle avait été titrée sur les épreuves du 800 mètres nage libre et du 1500 mètres nage libre, sans oublier ses deux médailles d'argent sur la distance du 400 mètres nage libre et sur le relais 4x200 mètres nage libre. Avec désormais un total de cinq titres olympiques, l'Américaine était devenue la nageuse la plus titrée en individuel dans l'histoire des Jeux. En ce qui concerne les prochains Mondiaux, il s'agit de sa deuxième qualification pour une épreuve individuelle. Ce mardi, l'Américaine s'était, en effet, déjà montrée particulièrement impressionnante en remportant l'épreuve du 800 mètres nage libre.