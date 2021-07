Pour sa première participation aux Jeux d'été, Maxime Grousset porte sur ses épaules un poids important. Celui de grand espoir de la natation tricolore. Après avoir dominé la grande vedette des bassins, Florent Manaudou, sur 50m nage libre le mois dernier aux Championnats de France à Chartres, le nageur de 22 ans s'est vu apposer cette étiquette sur le dos. Cela s'est renforcé ce mardi à Tokyo où Mehdy Metella a raté sa série du 100m, abandonnant Maxime Grousset sur la distance reine du sprint en bassin.

Un 5eme temps suffisant, Dressel au rendez-vous

Quand Mehdy Metella décevait avec le 23eme temps, le pensionnaire d'Amiens Métropole Natation signait le 12eme chrono. Suffisant pour atteindre les demi-finales. Aligné sur la première des deux courses qualificatives pour la finale, Maxime Grousset a fait le boulot. Derrière la star planétaire Caeleb Dressel aux 50 mètres, avec le 3eme temps de passage, le Français ne s'est pas ménagé et a perdu des plumes. Ne pouvant plus soutenir entre autres les rythmes de Dressel et de l'Italien Alessandro Miressi sur la ligne retour, il a fini au 5eme rang.

Meilleure performance mondiale de l'année !

Néanmoins, en bouclant ce 100m en 47"82, il a réussi à se hisser en finale. Bien que le Russe Kliment Kolesnikov a nagé plus vite que Dressel dans la seconde demi-finale, achevant sa course en 47"11, soit la meilleure performance mondiale de l'année sur la distance, la première demie comptait plus de nageurs rapides. Avec la 8eme meilleure performance à ce stade de la compétition, Maxime Grousset a obtenu le dernier ticket attribué pour la grande finale, jeudi à 4h37 (heure française). C'était juste juste !



Demi-finale 100m nage libre



Première série :

1- Caleb Dressel 47"29

2- Alessandro Miressi 4752

3- Sunwoo Hwang 47"56

4- David Popovici 47"72

5- Maxime Grousset 47"82

6- Jacob Whittle 48"11

7- Joshua Liendo Edwards 48"19

8- Yuri Kisil 48"31



Seconde série :

1- Kliment Kolesnikov 47"11

2- Kyle Chalmers 47"80

3- Nandor Nemeth 47"81

4- Andrej Barna 47"91

5- Andrei Minakov 48"03

6- Zach Apple 48"04

7- Thomas Ceccon 48"05

8- Roman Mityukov 48"53