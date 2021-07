Natation : Grousset et Viquerat en demies, pas Metella ni Aubry

🇫🇷 Pour sa première course Olympique, le Français de 22 ans, Antoine Viquerat termine 3ème du 200m brasse 🏊 (2:09:54)

Pas de finale pour le relais 4x200m

Les séries du 100m nage libre, l'épreuve-reine de la natation, se déroulaient ce mardi, avec deux Français en lice. Et les Bleus n'ont brillé qu'à moitié. Maxime Grousset s'est en effet qualifié pour les demi-finales, mais pas Mehdy Metella.Le natif de Nouméa signe le douzième temps, avec 23 centièmes d'avance sur le premier non-qualifiable. En revanche, Mehdy Metella (29 ans), qui n'aurait pas pu disputer les JO s'ils avaient eu lieu en 2020 en raison d'une opération de l'épaule, n'ira pas plus loin que les séries puisqu'il a terminé dernier sa série, en 48"48, loin des 47"89 du Russe Kliment Koleshnikov, et 23eme au total des engagés. Il devra essayer de se consoler avec le 100m papillon. Le meilleur chrono des séries est revenu à l'Italien Thomas Ceccon, en 47"71.Sur le 200m brasse, Antoine Viquerat (22 ans), sera bien au rendez-vous des demi-finales ! Troisième de sa série remportée par le Finlandais Matti Mattsson (2'08"44) en 2'09"54, le nageur de Toulouse a réussi le douzième temps au total et passe donc ce tour. C'est l'Australien Izaac Stubblety-Cook qui a signé le meilleur chrono des séries, en 2'07"37. En revanche, le relais 4x200m masculin ne verra pas la finale.Une série remportée par l'Italie en 7'05"05. Avec le onzième temps des séries au total (meilleur temps pour les Britanniques en 7'03"25), les Bleus étaient bien trop justes. Echec également pour David Aubry en séries du 800m. Le nageur de 24 ans a terminé dernier de sa série (remportée par l'Autrichien Felix Auboeck en 7'45"73), en 8'00"16, et 29eme au total, bien loin des 7'41"28 de l'Ukrainien Mykhailo Romanchuk, auteur du record olympique. Il reste encore le 400m à disputer pour Aubry.