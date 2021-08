Natation (F) : Wattel confie une drôle d'anecdote sur les demi-finales du 50m

L'anecdote complètement folle de Marie Wattel sur les Jeux Olympiques de Tokyo 😅



Pour parler sport, rendez-vous sur https://t.co/tOduaK5ca0 pic.twitter.com/H13xGtYEx0

— 𝐄𝐭𝐢𝐞𝐧𝐧𝐞 (@CelleEtienne) August 11, 2021

« Heureusement, je n’avais pas trop, trop bu »

Visiblement, Marie Wattel n'a pas passé une compétition olympique des plus banales. Eliminée dès les séries lors du 50m nage libre des Jeux d'été 2020, la Français a pourtant participé aux demi-finales... après avoir fait la fête, elle qui pensait en avoir terminé à Tokyo. « Sur le 50, honnêtement, il me manquait du jus. Je ne passe pas en demi-finales, alors que c’était mon objectif, car je fais le 18eme temps des séries.Je suis en vacances ! Après, il faut savoir qu’il y avait des athlètes qui pouvaient faire rentrer de l’alcool au village olympique en commandant des Uber Eats ou des choses comme ça.», a commencé par expliquer la Lilloise, lors d'un live Twitch sur la chaîne Etienne_ce.« Je mets mon réveil à 9h50 et pile poil à mon réveil, j’ai un appel d'Olivier Nicolas de la Fédération.Mais il me dit : "Il y a eu deux forfaits, tu passes en demies sur le 50." Je me dis d’abord que c’est une blague mais je lui demande à quelle heure c'est, a par la suite raconté Wattel. C’était environ 1h45 plus tard. Je prends toutes mes affaires mais je me dis que ce n’est pas possible car j’avais trop mal aux jambes, je n’étais pas dans ma meilleure assiette va-t-on dire…Dans le bus, je me rends compte que j'ai oublié mon maillot de bain... » Finalement, la Française terminera 7eme de sa demi-finale en 24’’76. Une performance honorable vu les conditions.