Natation en eau libre (F) : Le titre du 10km pour Cunha, Grangeon prend la neuvième place

Grangeon termine sur une neuvième place

JEUX D'ETE DE TOKYO / NATATION EN EAU LIBRE

10km (F) - Classement final - Mercredi 4 août 2021

Ana Marcela Cunha n’a pas manqué l’occasion une deuxième fois. Passée à côté du 10km en eau libre devant son public à Rio en 2016, avec une dixième place, la Brésilienne a remporté ce mercredi à la Base Nautique d’Odaiba le seul titre qui manquait à son palmarès. Quatre fois championne du monde du 25km mais également sacrée sur 5km à Gwangju en 2019, Ana Marcela Cunha a su le dernier mot dans l’emballage final du 10km, seule épreuve disputée dans le cadre des Jeux d'été. Placée dans le groupe de tête dès les premiers hectomètres de course, la native de Salvador de Bahia a su résister aux assauts de la tenante du titre Sharon van Rouwendaal. Cette dernière, pointée à une vingtaine de secondes après un peu plus de deux kilomètres a su progressivement remonter et se replacer mais n’a pas su contrer la dernière accélération d’Ana Marcela Cunha, qui s’impose pour neuf dixièmes de seconde.Kareena Lee, quant à elle, apporte à l’Australie une nouvelle médaille de bronze. Malgré deux moments difficile, et notamment un retard de quasiment 20 secondes sur la tête de course à mi-parcours, l’Australienne a su remonter dans les deux derniers kilomètres un débours de quinze secondes pour s’adjuger la troisième place de cette course à un peu moins de deux secondes d’Ana Marcela Cunha. Seule représentante française en l’absence d’Aurélie Muller, qui a manqué la qualification lors des Mondiaux de Gwangju et n’a pas pu prendre sa revanche de Rio, où elle avait été disqualifiée, Lara Grangeon a très longtemps été au contact de la tête de course lors de ce 10km en eau libre. La Néo-Calédonienne, qui se voyait en outsider, s’est accrochée mais a fini par céder du terrain dans le dernier quart de course pour finalement prendre la neuvième place à un peu moins d’une minute et demie de la médaillée d’or.Sharon van Rouwendaal (PBS) à 0’’9Kareena Lee (AUS) à 1’’7Anna Olasz (HUN) à 4’’0Leonie Beck (ALL) à 4’’3Haley Anderson (USA) à 6’’1Ashley Twichell (USA) à 7’’1Xin Xin (CHN) à 39’’3Lara Grangeon (FRA) à 1’26’’5Finnia Wunram (ALL) à 1’31’’1