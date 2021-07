Natation : Direction Martigues pour le groupe de Philippe Lucas

Philippe Lucas et son équipe vont déménager. Après Canet-en-Roussillon, Narbonne, Paris puis Montpellier depuis septembre 2016, le « Team Lucas » va désormais s’établir à Martigues. La ville des Bouches-du-Rhône a confirmé par l’intermédiaire d’un communiqué la signature d’un contrat avec l’influent entraîneur pour les trois prochaines années, avec l’objectif d’avoir les meilleures conditions d’entraînement possibles en vue des Jeux Olympiques organisés à Paris en 2024. Une installation de Philippe Lucas qui intervient dans le cadre d’une collaboration entre la Fédération Française de natation, les élus locaux et l’entraîneur. « Je suis très heureux d'être accueilli par la ville de Martigues dans une infrastructure aquatique flambant neuve, a confié Philippe Lucas dans un communiqué. Ma rencontre avec Monsieur le Maire, que je remercie chaleureusement à cette occasion, a été déterminante dans ma décision. J' ai pu constater que le sport était au cœur de la dynamique de Martigues depuis toujours et que la Venise provençale portait bien son nom ! »

Lucas : « Pousser les nageurs de mon groupe vers l’excellence »

Ce changement de lieu d’entraînement est en droite ligne avec la volonté du technicien de préparer dans les meilleures conditions les prochains échéances. « Mon arrivée illustre également ma volonté de disposer, dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024, d'une infrastructure neuve dans laquelle je vais pouvoir pousser les nageurs de mon groupe vers l’excellence », ajoute Philippe Lucas. De son côté, le président Fédération Française de natation Gilles Sezionale a déclaré qu’il était « essentiel » d’aider « incontestablement un des meilleurs entraineurs au monde » à retrouver « un cadre d'entraînement d'excellence sportive ». « C'est pourquoi je suis très heureux de voir se concrétiser ce projet avec la ville de Martigues, ajoute le patron de la natation française. Je suis persuadé que le nouveau complexe aquatique de Martigues répondra parfaitement aux exigences du très haut niveau, et permettra à Philippe de préparer sereinement ses nageurs dans l'optique des Jeux Olympiques de Paris. » Une installation du « Team Lucas » qui devrait avoir lieu en septembre prochain, au sortir des JO de Tokyo.