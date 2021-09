Natation : Changement radical pour Charlotte Bonnet

Charlotte Bonnet a décidé de bousculer ses habitudes. A trois ans des Jeux d'été organisés à Paris, la nageuse médaillée de bronze sur le 4x200m nage libre à Londres en 2012 a fait le choix de quitter son entraîneur de toujours mais également de changer de cadre afin de préparer les prochaines échéances. En froid avec Fabrice Pellerin depuis de longs mois, ce qui a pu peser sur ses performances lors des Jeux de Tokyo, durant lesquels elle n’a pas passé le cap des demi-finales sur le 100m et le 200m nage libre, la native d’Enghien-les-Bains s’est faite à l’idée qu’un changement était nécessaire pour relancer sa carrière. Si elle restera licenciée à l’Olympic Nice Natation, Charlotte Bonnet va désormais s’entraîner à Martigues sous les ordres d’un certain Philippe Lucas, dont le groupe de nageurs a repris l’entraînement ce lundi dans la cité des Bouches-du-Rhône, quelques semaines après l’officialisation de son départ de Montpellier.

Bonnet ne veut pas manquer son « dernier challenge »

Dans un communiqué, Charlotte Bonnet a assuré avoir « pris le temps de réfléchir à la suite » de sa carrière à l’occasion d’une pause prise au sortir des Jeux de Tokyo. « La perspective des Jeux à Paris et le sentiment de pouvoir encore accomplir de belles choses ont guidé mon choix de continuer jusqu'en 2024, ajoute la triple championne d’Europe à Glasgow en 2018. Je suis impatiente de rejoindre Philippe, je vais découvrir une façon différente de m'entraîner avec l'objectif de donner un nouvel élan à ma carrière. » Si elle ne manque pas de saluer Fabrice Pellerin « pour tout ce qu'il (lui) a apporté, (l)’amenant à un titre européen, et plusieurs finales olympiques et mondiales », Charlotte Bonnet assure vouloir « tout mettre en oeuvre pour réussir le dernier challenge de ma vie de nageuse », c’est à dire les prochains Jeux d'été prévus dans la Capitale. Et cela passe donc pas un changement d’environnement dans lequel va l’accompagner son compagnon, le nageur suisse Jérémy Desplanches.