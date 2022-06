Natation - Championnats du monde : Wattel décroche l'argent sur 100m papillon

Et de deux pour l'équipe de France ! Ce dimanche, à la Duna Arena du côté de Budapest en Hongrie, la natation tricolore a glané une deuxième médaille aux championnats du monde, après le titre remporté, la veille, par Léon Marchand, en quatre nages, sur la distance du 400 mètres. La nageuse du jour se nomme Marie Wattel. Cette dernière, aujourd'hui âgée de 25 ans, a décroché l'argent en papillon, sur la distance du 100 mètres. Pour ce faire, la Tricolore a signé un temps de 56'14, soit son nouveau record personnel mais également un tout nouveau record de France, pour échouer derrière la favorite américaine Torri Huske, vainqueur dans un temps de 55'64. Quant au podium du jour, il a été complété par la Chinoise Zhang Yufei, dans un temps de 56'41.

Première médaille individuelle mondiale pour Wattel

Marie Wattel, championne d'Europe sur la distance en 2020, enrichit donc encore un peu plus son palmarès, pour ce qui est sa toute première médaille mondiale individuelle. En relais, Wattel avait réussi à en glaner une, en bronze, dans des championnats du monde. C'était en 2019, du côté de Gwangju, sur le 4x100m nage libre mixte. "Il y a beaucoup de soulagement... J'ai plusieurs fois été au milieu et je n'ai pas assuré et perdu en terminant sixième, septième ou huitième. Je me suis battue jusqu'au bout et là je nage encore plus vite qu'à Tokyo. J'ai respecté la stratégie : à Tokyo, j'étais partie trop fort et j'avais craqué sur la fin. Je n'ai pas de regrets, j'ai encore une belle marge de progression", a-t-elle notamment confié au micro de France Télévisions.