Natation - Championnats du monde : Grousset en bronze sur le 50m nage libre !

Et dire qu'il avait bien failli manquer cette finale ! Pour valider sa qualification, le Tricolore avait alors dû en passer par un barrage, ce jeudi, remporté finalement contre le Brésilien Bruno Fratus. Ce vendredi, aux championnats du monde de natation, du côté de Budapest en Hongrie, le Français Maxime Grousset a plus que jamais répondu présent, puisqu'il a décroché la médaille de bronze, sur la distance du 50 mètres nage libre. Parti ligne d'eau numéro huit, le Français a bien jailli du bloc, comme l'ensemble des nageurs. Le Tricolore a alors rapidement semblé bien dans cette course et assez rapidement en mesure d'aller glaner sa deuxième médaille, après l'argent remporté sur la distance du 100 mètres nage libre. A l'arrivée, Maxime Grousset a donc terminé troisième, dans un temps de 21.57, soit son nouveau record personnel, derrière le Britannique Benjamin Proud (or) et l'Américain Michael Andrew (argent). La France compte désormais huit médailles.

"Je suis assez étonné d'être là aujourd'hui"

Au micro de France Télévisions, il était forcément heureux : "Il n'y a aucun regret. Hier, je fais mon meilleur temps, sous pression, avec un duel. Là, je réitère. C'est ce que je pouvais faire de mieux, je pense, sur le 50. Cette année, franchement, je n'ai pas été bon. D'un seul coup, je me redécouvre le 50. Là je fais une médaille. Je ne peux être que content. En fait, hier, c'était comme si, ça y est je pouvais être sur le podium. J'étais convaincu. Même, je rêvais peut-être de faire champion du monde. Mais voilà, là devant, ils ont été plus rapides que moi, de deux dixièmes encore. J'ai des choses à aller chercher. Il faut que je travaille le 50. Cette année, on a travaillé surtout le 100 mètres, le 200. On n'a quasiment pas travaillé la vitesse. Donc je suis assez étonné d'être là aujourd'hui."