Natation - Championnats du monde (F/eau libre) : Muller en argent sur le 5 km

Muller pourra se racheter mercredi sur 10km

Le titre est passé tout près pour Aurélie Muller (32 ans), ce lundi à l'occasion du 5km en eau libre des Championnats du monde de Budapest. Il a même fallu la photo finish pour départager la Française et Ana Marcela Cunha. Finalement, après avoir longuement étudié les images de l'arrivée, les juges ont estimé que c'est la Brésilienne et désormais sextuple championne du monde qui avait devancé Muller. Cette dernière se contente donc de la médaille d'argent, avec un chrono final de 57'53”80 contre 57'52”90 pour Marcela Cunha. Mais cela s'est joué à rien, très précisément 90 centièmes.C'est dire comme la protégée de Philippe Lucas, qui devra donc patienter avant d'être sacrée aux Mondiaux sur cette distance qui n'est pas une distance olympique contrairement au 10km, a manqué d'un rien d'enfin inscrire son nom au palmarès et de faire chuter l'immense favorite, tandis que l'Italienne Giulia Gabbrielleschi complète le podium, avec un temps de 57'54”90. La native de Sarreguemines ajoute ainsi une septième médaille à sa collection. Sa quatrième en argent sur 5km après les deuxièmes places de Muller en 2011, 2017 et 2019. La championne du monde sur 10km en 2015 et 2017, déjà à Budapest, aura la possibilité de s'offrir un troisième titre mondial mercredi sur sa distance préférée.