Natation - Championnats de France : Gastaldello et Metella titrés

Une deuxième place, mais un titre quand même pour Mehdy Metella ! Le Marseillais de 28 ans, opéré de l'épaule en janvier dernier, s'est offert un nouveau titre de champion de France, sur 100m papillon, à St-Raphaël, lors de la première journée des championnats de France en grand bassin. Avec un chrono de 52"86, il n'est pas parvenu à s'imposer, laissant la victoire en 52"44 au Suisse Jérémy Desplanches, qui s'entraîne à Nice mais ne peut pas prétendre au titre de champion de France. A la troisième place, on retrouve le grand espoir de la natation française Léon Marchand (18 ans), qui a d'ailleurs battu le record de France des moins de 18 ans, en 52"89. Sur 200m dos, c'est Geoffroy Mathieu (23 ans) qui a remporté son quatrième titre d'affilée, en s'imposant en 1'57"07 devant Yohann Ndoye Brouard (1'57"56) et Mewen Tomac (1'57"96). La finale du 400m nage libre a quant à elle été remportée par le Tunisien Ayoub Hafnaoui en 3'50"22, mais le titre de champion de France revient à Logan Fontaine (21 ans), spécialiste de l'eau libre, qui a signé un 3'51"74 devant Joris Bouchaut (3'52"02) et David Aubry (3'53"06).

Gastaldello se surprend

Du côté des femmes, quatre titres étaient en jeu ce jeudi soir. Honneur à Béryl Gastaldello, qui s'est imposée sur le 100m nage libre, en 53"40, son nouveau record personnel, devant Marie Wattel (53"72) pour un doublé marseillais, et Charlotte Bonnet (53"82). Grâce à ce chrono, Gastaldello sera qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo si aucune nageuse française ne fait aussi bien d'ici le 21 mars. « Je suis contente ! Je me suis surprise parce que ce matin c'était un peu compliqué. J'ai hâte de voir ce que va donner la suite. Je suis vraiment fière de moi, ça prouve que le travail paie. Je réussis à transférer ce que je fais en petit bain en grand bain, c'est important pour moi. J'ai beaucoup appris sur moi ces derniers temps, sur ma force physique et mentale et ça commence à se voir », a-t-elle réagi. Sur 50m brasse, c'est la Belge Florine Gaspard qui a triomphé en 31"56, mais le titre national revient à Fanny Deberghes, deuxième en 31"83, devant Justine Delmas (15 ans !), troisième en 32"04 et Auréane Devaluez, qui a signé un 32"32. La médaille d'or sur 50m dos est revenue à Analia Pigré, victorieuse en 28"32, devant Mary-Ambre Moluh (15 ans !), qui a réussi un 28"88, et Anastasia Urbaniak, troisième en 29"40. Enfin, Fantine Lesaffre a remporté le titre sur 200m 4 nages en 2'12"88, devant Cyrielle Duhamel (2'12"92) et Camille Dauba (2'16"27).